هذا ما قرّره القضاء في حقّ شقيق بن علي

قرّرت دائرة الاتهام 32 المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء احالة شقيق الرئيس الأسبق الراحل بن علي وشريكيه في شركة خاصة على أنظار الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي بسبب حصول الشركة على صفقة تزويد مؤسسات عمومية بمواد الكترونية دون احترام التراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية.

كما قررت الدائرة المذكورة الحفظ في حق الرئيس الأسبق الراحل بموجب الوفاة، كحفظ التهم في حق الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي والوزير الأسبق للصناعة والطاقة محمد العفيف شلبي ومسؤولين سابقين اخرين، وذلك لعدم كفاية الحجة وعدم توفر أركان الادانة في حقهم .