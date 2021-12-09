سقط عليه سلك كهربائي من عمود: إصابة تلميذ في حفوز بصعقة كهربائية

امكانيّة تراجع الدولة عن إجبارية الستظهار بجواز التلقيح: مستشارة وزير الصحّة توضّح

بمناسبة اليوم الوطني للأسرة: وزارة المرأة تضع برنامج متنوع يوم 11 ديسمبر..

ذئاب منفردة بالسكاكين: فرنسا تحبط مخطط ارهابي خلال “عيد الميلاد”..

تفاصيل الكشف عن وكر دعارة في المكنين..

2021/12/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الأمنية بالمكنين من الكشف عن وكر دعارة وتفكيكه ينشط بمدينة المكنين والقبض على 6 أشخاص من بينهم فتاتان، وفق ما أكده لاذاعة الجوهرة أف أم، مراد بن صالح كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير.

وأوضح بن صالح أنّ الوحدات الأمنية بالجهة تلقت تشكيات من عدد من المواطنين حول وجود حركة مريبة بمنزل فى أحد أحياء مدينة المكنين من ولاية المنستير يتردد عليه عليه شبان غرباء عن الجهة.

وبعد استشارة النيابة العمومية بالمنستير وتحديد المنزل المذكور تمت مداهمته حيث وقع القبض على 4 شبان وفتاتين في العشرينات من العمر، وفقا لبن صالح، الذي أشار إلى أنه تم ضبط على شاب وفتاة بوضعية تلبس بصدد ممارسة الرذيلة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn