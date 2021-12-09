تفاصيل الكشف عن وكر دعارة في المكنين..

تمكنت الوحدات الأمنية بالمكنين من الكشف عن وكر دعارة وتفكيكه ينشط بمدينة المكنين والقبض على 6 أشخاص من بينهم فتاتان، وفق ما أكده لاذاعة الجوهرة أف أم، مراد بن صالح كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير.

وأوضح بن صالح أنّ الوحدات الأمنية بالجهة تلقت تشكيات من عدد من المواطنين حول وجود حركة مريبة بمنزل فى أحد أحياء مدينة المكنين من ولاية المنستير يتردد عليه عليه شبان غرباء عن الجهة.

وبعد استشارة النيابة العمومية بالمنستير وتحديد المنزل المذكور تمت مداهمته حيث وقع القبض على 4 شبان وفتاتين في العشرينات من العمر، وفقا لبن صالح، الذي أشار إلى أنه تم ضبط على شاب وفتاة بوضعية تلبس بصدد ممارسة الرذيلة.