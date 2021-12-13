عضو باللجنة العلميّة لمكافحة كورونا يكشف عدد الجرعات اللازمة من التطعيم للحماية من متحوّر “أوميكرون”

كشف عضو اللجنة الوطنية للتلقيح الدكتور شكري الجريبي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين، أنّ الأبحاث التي أجريت في جنوب إفريقيا وأخرى أجراها مخبر فايزر أظهرت أنّ التطعيم بجرعتين فقط غير كاف للحماية من »أوميكرون » .

وبين الجريبي بأنّ المعطيات التي أفرزتها هذه الأبحاث اثبتت أنّ أوميكرون أقلّ خطورة من ناحية الأعراض التي تقرب من أعراض »نزلة البرد » (Rhume)، ولكنّه أسرع انتشارا من متحوّر دلتا.

واعتبر الجريبي أنّ فرضية التطعيم بـ 4 جرعات واردة جدّا بالنسبة لتلقيح فايزر والتلاقيح التي تستخدم عموما تقنية ARN Messager.

وأشار الجريبي إلى أنّ المناعة الي يكتسبها الإنسان من التلاقيح أفضل من المناعة المكتسبة جراء الإصابة بالمرض، وهو ما يحتّم ضرورة مواصلة المجهودات بخصوص حملة التلاقيح.