القبض على المتهم الرئيسي في مقتل المسنة بالقلعة الصغرى..وهذه التفاصيل..

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة بمعية فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في مقتل المسنة بالقلعة الصغرى بعد سرقة كمية من مصوغها.

وحسب ما اكده مصدر أمني، بلغ عدد الموقوفين في قضية الحال شابين أعمارهما لا تتجاوز 30عاما.

وقد تم العثور على مرتكب جريمة القتل داخل منزل مهجور بالقلعة الصغرى وقد حجزت لديه على بعض من المسروق.

يذكر أن مدينة القلعة الصغرى عاشت أمس على وقع تحركات إحتجاجية حيث عمد الأهالي الى غلق الطريق الرئيسية وسط المدينة ثم تحولوا الى مقر المعتمدية ورفعوا شعار ديغاج في وجه معتمد المكان .

ويطالب أهالي القلعة الصغرى بتعزيز الأمن واستمراريته بمركز شرطة وتوفير حصص الاستمرار والدوريات اللازمة لا سيما وأن مركز الأمن يعمل وفقا للتوقيت الاداري دون إستمرار.

كما يطالبون بإنشاء مركز أمن ثان بالمنطقة الراجعة بالنظر للحرس الوطني إلى جانب توفير دوريات وحماية مستمرة في محيط المؤسسات التربوية بالمدينة خاصة في ظل انتشار ظاهرة ترويج المخدرات.