خليل البرعومي:” من راهن على قيس سعيد لضرب النهضة لم يجد منه سوى الاهانة”

عاجل: هذا ما تقر في حق عون الأمن المتهم في حادثة تجريد طفل قاصر من ملابسه بسيدي حسين

تلاميذ يخرّبون مدرسة إبتدائية .. وأولياؤهم أمام القضاء

رفيق عبد السلام: “معركة سعيد مع انصاره اكثر شراسة من معركته مع مناهضي الانقلاب..”

القبض على المتهم الرئيسي في مقتل المسنة بالقلعة الصغرى..وهذه التفاصيل..

2021/12/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة بمعية فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في مقتل المسنة بالقلعة الصغرى بعد سرقة كمية من مصوغها.

وحسب ما اكده مصدر أمني، بلغ عدد الموقوفين في قضية الحال شابين أعمارهما لا تتجاوز 30عاما.

وقد تم العثور على مرتكب جريمة القتل داخل منزل مهجور بالقلعة الصغرى وقد حجزت لديه على بعض من المسروق.

يذكر أن مدينة القلعة الصغرى عاشت أمس على وقع تحركات إحتجاجية حيث عمد الأهالي الى غلق الطريق الرئيسية وسط المدينة ثم تحولوا الى مقر المعتمدية ورفعوا شعار ديغاج في وجه معتمد المكان .

ويطالب أهالي القلعة الصغرى بتعزيز الأمن واستمراريته بمركز شرطة وتوفير حصص الاستمرار والدوريات اللازمة لا سيما وأن مركز الأمن يعمل وفقا للتوقيت الاداري دون إستمرار.

كما يطالبون بإنشاء مركز أمن ثان بالمنطقة الراجعة بالنظر للحرس الوطني إلى جانب توفير دوريات وحماية مستمرة في محيط المؤسسات التربوية بالمدينة خاصة في ظل انتشار ظاهرة ترويج المخدرات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn