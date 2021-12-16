قارب مهاجرين تونسيين يصل الى لامبيدوزا..

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية رسوّ صغيرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم تعقب 17 مهاجرا خلال الليل من قبل عناصر الشرطة المالية بعد وصولهم بشكل مستقل إلى الرصيف التجاري للجزيرة، مبينة أن من بين المجموعة أصحاب الجنسية التونسية، هناك امرأة أيضاً.

وذكرت المصادر الأمنية أنه تم حجز القارب الذي استخدم في عملية العبور، مشيرة الى أنه بالأمس، بعد عدة أسابيع من التوقف، تم استئناف وصول قوارب الهجرة على سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي.

وأشارت المصادر الى أنه وصل ما مجموعه 18 شخصًا الى سواحل لامبيدوزا، إذ تم اعتراض 16 شخصًا، من بينهم امرأة وقاصر، من قبل زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية على بعد حوالي عشرين ميلاً بحرياً عن ساحل لامبيدوزا.

واستدركت المصادر الأمنية: “لكن رجال هيئة حماية الموانئ تعقبوا على جزيرة لامبيوني، مهاجرَين تونسيَين آخرَين، دون العثور على أثر للقارب الصغير المستخدم لعملية عبور البحر”.

وكالات