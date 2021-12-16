اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب:عدد المدرجين بقائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية يرتفع الى 142

إتخذت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتاريخ اليوم الخميس ستة قرارات جديدة ، تتعلق بتجميد أموال وأصول أشخاص طبيعيين يشتبه في إرتباطهم بالجرائم الإرهابية.

واشارت اللجنة في بلاغ اوردته على موقعها بالانترنت ان العدد الجملي للمدرجين بالقائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية بيْن أشخاص طبيعيين وتنظيمات وكيانات والذين تم اتخاذ قرارات تجميد اموال واصول في حقهم قد ارتفع الى 142 بعد هذا التحيين

وجاء في الجدول الذي نشرته اللجنة والمتضمن لمعطيات حول الأشخاص المدرجين في القائمة، ان الاشخاص الذين تمت اضافتهم في هذا التحيين ،3 منهم متورطون في تمويل الارهاب وتسفير الشباب للالتحاق بالجماعات الإرهابية بسوريا، وعنصرين مورطين في تمويل الارهاب عبر تحويلات بنكية مشبوهة او عبر جمع التبرعات المالية تحت غطاء العمل الخيري والجمعياتي الى جانب عنصر اخر يتبني الفكر المتطرف.

وياتي هذا التحيين الدوري للقائمة الوطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب في إطار عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والأمر الحكومي المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.