وحدات جيش البحر تنقذ قبالة سواحل جزيرة قرقنة 11 مهاجرا غير شرعي من أصول إفريقية

أنقذت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر، مساء اليوم الأحد، 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة (2 من نيجيريا و2 من ساحل العاج و2 من غينيا الإستوائية و1 من السينيغال و1 من السودان و1 من مالي و1 من غمبيا و1 من موريتانيا)، من ضمنهم طفل واحد، كانوا على متن قارب يتعرّض لصعوبات بالبحر ويطلبون المساعدة بالموقع شرق العطايا (جزيرة قرقنة) على بعد 12 ميلا (داخل المياه الإقليمية التونسية).

وجاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني أن هؤلاء الأشخاص أفادوا بأن أعمارهم تتراوح بين 13 و45 سنة وأنهم أبحروا من سواحل أبو كماش الليبية، خلال الليلة الفاصلة بين 15 و16 ديسمبر 2021، بهدف التوجه إلى الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجه بالمهاجرين المذكورين نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس، أين تم إنزالهم وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.