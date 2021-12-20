عمال الحضائر من صنف 45 سنة وأقل يحتجون على عدم ترسيمهم في إطار تحرك على الصعيد الوطني



تجمع بضع عشرات من عمال وعاملات الحضائر صباح اليوم الاثنين بساحة القصبة ونظموا مسيرة تجاه وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار تحرك وطني لمطالبة الحكومة بالاسراع في الاعلان عن قائمات ترسيمهم كأعوان وظيفة عمومية في الحضائر البلدية والفلاحية حسبما لاحظه موفد (وات).

وقالت منسقة عمال وعاملات الحضائر هبة الله السعدي في تصريح ل(وات) ان الحكومة لم تلتزم بتعهداتها بنشر قائمات عمال الحضائر البالغين من العمر 45 سنة كحد اقصى كمرسمين في عملهم في الرائد الرسمي بتاريخ 15 ديسمبر الجاري وهو ما دفع عمال وعاملات الحضائر الى القيام بتحركات احتجاجية في جميع ولايات الجمهورية.

ويبلغ عدد عمال الحضائر المطالبين بالترسيم في صنف من لا يتجاوز سنهم 45 سنة حوالي 31 ألف وعدت الحكومات السابقة منذ 2011 بترسيمهم على دفعات تتكون من ستة آلاف عامل وعاملة كل سنة.

وقد صدر قانون عن مجلس النواب المجمد منذ 25 جويلية الماضي يقضي بترسيم كل عمال الحضائر التي تقل اعمارهم 45 سنة وتمكين الراغبين في المغادرة من تعويض مالي قدره 20 ألف دينار.

ووقعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقية في أكتوبر 2020 لتسوية وضعية 31 ألف عاملا من 45 سنة وما أقل بالانتداء على مراحل وإصدار الاوامر الترتيبية لذلك.

وتندرج عملية الترسيم والتعويض في سياسة للقضاء على أشكال التشغيل الهش.

ويبلغ العدد الجملي لعمال الحضائر من مخلف الاصناف حوالي 85 ألفا.