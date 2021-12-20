الحصول على جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 إيأتي بعد انقضاء الفترة التي حددتها الللجنة إثر انتهاء التلقيح

أكد مدير عام مركز الإعلامية بوزارة الصحة لطفي العلاني، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن الحصول على جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19، إلا بعد مرور 28 يوما على تلقي التلقيح الأحادي الجرعة “جونسن آند جونسن” و7 أيام بالنسبة لبقية أنواع التلاقيح، لافتا إلى أن هذه الفترة حددتها اللجنة العلمية لمجابهة فيروس “كورونا”.

وأفاد العلاني في تصريح لـ(وات)، بأن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح المضاد لكورونا هذه الأيام، لن يتمكنوا من تحميل جواز التلقيح الخاص بكورونا من منظومة “إيفاكس” أو استخراجه إلا بعد مرور الفترة المحددة من اللجنة العلمية، بعد تلقي الجرعة الثانية.

وأضاف أنه بإمكان المتخلفين عن الجرعة الثالثة من اللقاح، الحصول على جواز التلقيح الخاص ب”سارس-كوف-2″، مشيرا إلى أن “إيفاكس” تلفت نظرهم فقط إلى موعد تلقي الجرعة الثالثة، عند الدخول إلى خانة “فضاء المواطن”.

وأكد أن النموذج الوحيد والرسمي لجواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 والمعتمد من وزارة الصحة يمكن استخراجه أو تحميله على الهاتف الذكي من منصة “إيفاكس” بصفة مجانية، محذرا من استخراج جواز التلقيح الصحي من بعض المتحيلين والمحلات، في شكل يشبه بطاقة التعريف الوطنية.

ويشار إلى أنه بداية من يوم 22 ديسمبر الجاري سيصبح الاستظهار بجواز التلقيح، إلزاميا لكل المواطنين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق في الفضاءات العامة التي حددها المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد 19.