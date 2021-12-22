هام: نحو حلّ اشكاليات موقع “إيفاكس” عبر تطبيقة محيّنة

أكد لطفي العلاني مدير عام مركز الاعلامية بوزارة الصحة، أنّ موقع ”إيفاكس”، يواجه اليوم بعض الصعوبات لا فقط بسبب الضغط على الموقع بل بسبب مشكل تقني في التطبيقة، وأن فريقا بصدد العمل على حلّها.

وأكّد العلاني في تصريح لموزاييك أف أم أنّه رغم التعطيلات التقنية للولوج إلى المنصة، تم اليوم استخراج أكثر من 3 ملايين نسخة بين جوزات وشهادات تلقيح.

وكشف أنه في غضون ست أو سبع ساعات سيتم حل الاشكال عبر تطبيقة محيّنة لـ”إيفاكس” (V2).

وفي رده على بلاغ منظمة ”أنا يقظ” بخصوص اختراق موقع ”إيفاكس”، وتدليس جوازات تلقيح، قال ضيف ميدي شو إن الرقم السري الذي تمت قرصنته في ”EVAX” تم تغييره، داعيا المجتمع المدني إلى مساعدة الوزارة في الكشف عن الجهة التي قامت باختراق الموقع.