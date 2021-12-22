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مهاجر تونسي غير شرعي ينقذ امرأة فرنسيّة من الغرق

2021/12/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أقدم مهاجر تونسي غير نظامي أصيل منطقة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت يبلغ من العمر 28 سنة على انقاذ إمراة فرنسية من الغرق بعدما سقطت سيارتها في مياه البحر بأحد الموانئ الفرنسية.

وأكد الشاب في تصريحه لإذاعة شمس، إنه وبعد نزوله للمياه إلتحق به شاب مغربي ثم شاب جزائري لمساندته في محاولة إنقاذ المرأة.

وأفاد انهم حاولوا بادئ الأمر كسر زجاج السيارة بالحجارة لكنهم لم يستطيعوا إلى ان إلتحقت بهم فرق الحماية المدنية ووفرت لهم المعدات اللازمة، حيث لاقت الحادثة رواجا واشادة في وسائل الإعلام الفرنسية ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.

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