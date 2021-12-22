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فرقة الحرس الديواني بالرقاب تحجز كميات من العجين الغذائي المهرب ومبلغا من العملة الأجنبية بقيمة 155 ألف دينار

2021/12/22 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تمكنت فرقة الحرس الديواني بالرقاب من ولاية القصرين، إثر دورية مراقبة لوسائل النقل والبضائع، من إحباط محاولة تهريب 3.4 طن من مادة العجين الغذائي المدعم، وذلك في إطار مواصلة مجهودات مكافحة التهريب بكامل التراب الوطني.

وأفاد بلاغ صادر عن الديوانة التونسية، الاربعاء، بأن كميات العجين الغذائي المدعم كانت مهربة على متن شاحنة ثقيلة قادمة من جهة سيدي بوزيد باتجاه إحدى مدن الجنوب التونسي، ومخفية بإحكام تحت صناديق من قوارير بلورية فارغة معدة للمشروبات الغازية. وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية قدرت ب57 ألف دينار.

كما تمكنت، في السياق ذاته، دورية ثانية تابعة للفرقة من حجز مبلغ من العملة الأجنبية المهربة تناهز قيمته 15 ألف أورو مخفية داخل سيارة قادمة من تونس العاصمة في اتجاه الجنوب التونسي، ولتبلغ القيمة الجملية للمحجوز 88 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل. وقد وقع تحرير محرض في الغرض، وفق ذات المصدر.

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