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بسبب تلقيح كورونا: تعليق عمل 100عامل بشركة نقل تونس

2021/12/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد محمد الشملي الناطق الرسمي باسم شركة نقل تونس أن كل أعوان الشركة المزاولين لنشاطهم حاليا استكموا جرعات التلقيح الخاصة بهم واستخرجوا جوازات التلقيح.

وأضاف الشملي في تصريح لإذاعة “اكسبراس اف ام” أنه تم إجراء عمليات بيضاء لعملية الاستظهار بجواز التلقيح، وأوضح الشملي أن 3 فضاءات مغلقة تحت تصرف شَركة نقل تونس معنية بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح وهي محطة المترو الخفيف في برشلونة وساحة الجمهورية وساحة الأرتال للضاحية الشمالية في تونس البحرية.

وأوضح أن هذه الإجراءات لم تكن واضحة لعموم المواطنين يوم أمس وهو ما أثار حالة من اللخبطة تم تداركها وتجاوزها، وقال غإنه يمكن الاستظهار بجواز التلقيح أو الإرسالية التي وفرتها وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وأكد الشملي أن حوالي 100 عون من جملة أكثر من 7 آلاف عون في شركة نَقل تونس تم تعليق عملهم بسبب جواز التلقيح، وأشار إلى أن العديد منهم يسعى حاليا لاستكمال تلقيحه حتى يستأنف العمل.

وأضاف أنه لا يمكن السماح لبعض الحرفاء الذين لم يستكموا تلقيحهم من تهديد الصحة العامة.

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