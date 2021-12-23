سعيد أمام مجلس الوزراء: “ما يدبر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال”



كشف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، بقصر قرطاج، أن “ما يدبر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال”، وفق قوله.

وأضاف سعيد في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع، ونقلها فيديو نشر على صفحة رئاسة الجمهورية الرسمية بالفايسبوك، موجها خطابه الى وزير الداخلية، توفيق شرف الدين “هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال”.

ووجه الرئيس الحديث إلى التونسيين، منبها إياهم مما يدبر اليوم “من قبل بعض الخونة، والذين باعوا ضمائرعم للمخابرات لاغتيال عدد من المسؤولين”، على حد توصيفه.

وأوضح سعيد أنه “على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج”، معتبرا أن “الحرية لا يمكن أن تبقى مجرد نص في الدستور، بل يجب أن تعم على الجميع، وأن تكون حقيقة وواقعا، بعيدا عن السب والشتم والقذف، وبعيدا عما يدبر”.

وأكد أن “التونسيين يريدون الحرية للشعب، ويريدون العدل للشعب، ولا يريدون حرية الثعلب الطليق في المدجنة غير المحروسة”، وفق عبارته، مضيفا أيضا أن “البلاد في حاجة إلى التطهير، وإلى أن يكون لكل مواطن الحق في كرامة محفوظة”.

على صعيد آخر، أشار رئيس الجمهورية في ختام كلمته، إلى “أن ما حصل في السنوات الماضية، ولن يحصل في المستقبل، يبين وجود هيئات تعطي لأعضائها المنح خلاف الجرايات”، معتبرا أن “الاستقلالية لا تعني الاستقلال عن الدولة، ويمكن أن تكون وظيفية، دون أن تكون استقلالا عن الدولة”.

والتأم مساء اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، الذي خُصّص للتداول بخصوص عدد من مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية.