هام: النقل مجاني في ثامن أيّام التلقيح المفتوحة للعموم

أعلنت وزارة النقل عن تفعيل خطوط النقل المدرسي التابعة لشركاتها الوطنية والجهوية، غدا السبت الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، من اجل تمكين المواطنين والمواطنات المتوجهين إلى مراكز التلقيح من التنقل مجانا على الخطوط المنتظمة بكافة الجهات بعد الاستظهار بالإرسالية القصيرة المتلقاة في الغرض.

هذا ودعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، كافة شركات النقل البري تحت الاشراف إلى التنسيق مع الإدارات الجهوية للنقل والسلط الجهوية والمحلية بهدف إضافة خطوط كلما دعت الحاجة الى ذلك، خاصة في المناطق النائية عن مراكز التلقيح، وتمكين المواطنين من التنقل في ظروف تراعى فيها إجراءات التوقي من جائحة كورونا، موصية بضرورة احترام هذه الإجراءات وخاصة ارتداء الكمامات.

وياتي ذلك في اطار مساهمة الوزارة في إنجاح يوم التلقيح المكثف الثامن ضد فيروس كوفيد 19، المبرمج غدا السبت، للفئة العمرية 12 عاما فما فوق، لتلقي الجرعة الأولى أو الثانية أو لتلقي جرعة التعزيز.