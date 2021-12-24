سيتم قطع التيار الكهربائي باقليمي المنستير وقابس يومي 25 و26 ديسمبر 2021 وذلك على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال يومي السبت والاحد (25 و26 ديسمبر 2021)، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز

وسيشمل هذا القطع الأماكن التالية :

/يوم السبت 25 ديسمبر 2021 : قابس: منطقة زريق حي سبرولس .

/يوم الأحد 26 ديسمبر 2021: المنستير : شارع المجاهد الاكبر(طريق القيروان) – الحي الرابع – عمارات SPROLS ( من العمارة عدد 1 حتى العمارة عدد 16 )- عمارات CNRPS ( من العمارة عدد 1 حتى العمارة عدد 6 )- جمال والوردانين : قرية بو عثمان – قرية وادي الجبس – قرية بئر الطيب – حي التضامن – حي جوهرة بجمال والمنطقة الصناعية طريق بئر الطيب بجمال .

وأفادت الشركة في بلاغها، بأن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام