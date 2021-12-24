استعدادا لكاس امم افريقيا – المنتخب التونسي يشرع في التحضيرات يوم الاحد المقبل بقائمة اولية ب18 لاعبا

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، مساء الجمعة، ان المنتخب الوطني للاكابر سيدخل في تربص أول بالعاصمة يتواصل الى غاية يوم 30 ديسمبر الحالي استعدادا لمنافسات كأس إفريقيا للأمم التي ستنطلق يوم 9 جانفي القادم.

ووجه منذر الكبير الدعوة ل18 لاعبا للمشاركة في هذا التربص الاول قبل تحديد القائمة النهائية للاعبين يوم 30 ديسمبر ومواصلة التحضيرات لنهائيات الكامرون يوم 1 جانفي.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في التربص الاعدادي الاول:

حراس مرمى: البشير بن سعيد – فاروق بن مصطفى – ايمن دحمان – علي الجمل

اللاعبون: محمد دراغر – وجدي كشريدة – حمزة المثلوثي – بلال العيفة – منتصر الطالبي – علي معلول – علي العابدي – محمد امين بن حميدة – عيسى بلال العيدوني – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي – حمزة رفيع – عصام الجبالي – سيف الدين الجزيري.

يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من كاس امم افريقيا في المجموعة السادسة الى جانب منتخبات مالي وغامبيا وموريتانيا.

وسيستهل منتخب نسور قرطاج مشاركته في النهائيات بملاقاة مالي يوم 12 جانفي قبل التباري مع موريتانيا يوم 16 جانفي على ان يختتم لقاءاته في الدور الاول بمواجهة غامبيا يوم 20 من نفس الشهر.