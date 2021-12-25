جندوبة: حجز أكثر من 24 ألف بيضة إثر مداهمة مخزن عشوائي بطبرقة

حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة، مساء أمس الجمعة، أكثر من 24 ألف بيضة، وذلك إثر مداهمة مخزن عشوائي بطبرقة لا تتوفر فيه أدنى الشروط الصحية، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المدير الجهوي للتجارة بجندوبة نوفل العلوي

وأوضح العلوي، في تصريح لـ”وات”، ان مصالح المراقبة والحرس البلدي حررت محضرا في حق المحتكر بعد حجز كامل الكمية التي تم احتكارها من أجل استغلالها خلال الأيام القليلة القادمة من نهاية هذه السنة التي تعرف اقبالا كبيرا على صناعة الحلويات.

يشار إلى أن الأسواق بولاية جندوبة شهدت خلال الأسبوعين المنقضيين نقصا كبيرا في منتوج البيض وترفيعا غير قانوني في أسعاره، ما استوجب تحرير عشرات المخالفات وضخ كميات إضافية تحسبا لارتفاع الطلب بمناسبة الاحتفال برأس السنة.