المهدية: تطعيم أكثر من 11 ألف مواطن في اليوم الوطني الثامن للتلقيح

بلغ عدد المنتفعين بالتطعيم بجهة المهدية، اليوم السبت بمناسبة تنظيم اليوم الوطني الثامن المفتوح للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، 11083 مواطنا.

وتوزع عدد المنتفعين، الذين تلقوا تلاقيح بـ 24 مركزا أمّن العملية بمختلف المناطق، إلى 7283 تلقوا بالجرعة الأولى و3016 الجرعة الثانية و704 الجرعة الثالثة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ81 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس التاجي (5 بالدائرة الصحية بالمهدية وإصابة واحدة بكل من قصور الساف وأولاد الشامخ).

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25928 إصابة من بينها 25075 حالة شفاء و781 حالة وفاة و72 حالة نشطة (حاملة للفيروس).