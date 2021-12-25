رئيسة الحكومة تلتقي رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف

تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، مع رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار، الذي كان مرفوقا بالمدير التنفيذي للجامعة محمد العروسي بن صالح.

وأفاد الزهار، بأن اللقاء تطرق إلى أهم مشاغل أهل المهنة، والإشكاليات التي يتعرّض لها القطاع والصعوبات الماليّة الراهنة، خاصة في مجالي الصحف الورقية والالكترونية التي قال “إنها تعيش أزمة تهدد وجودها وتعطل دورها الفعّال في خدمة المعلومة الإخبارية”.

كما أكد أن رئيسة الحكومة، أعربت بعد استماعها للمقترحات التي قدمتها الجامعة التونسية لمديري الصحف، عن استعدادها لمساعدة هذا القطاع الحيوي على تجاوز مختلف الإشكاليات التي تعترضه، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأضاف أن الجامعة قدمت جملة من المطالب والمقترحات لإيجاد الحلول الملائمة للقطاع والعاملين فيه، ضمانا لديمومة المؤسسات الإعلامية وبما يمكّنها من العمل في ظروف مادية ومعنوية وهيكلية أفضل.

وأوردت رئاسة الحكومة في بلاغها، أن هذا اللقاء الأول سيتبعه عدد من اللقاءات مع الهياكل الممثلة لقطاع الاعلام.