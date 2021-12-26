المنستير: “كوفيد19”: 10 إصابات جديدة و111 حالة نشطة و16 حالة مقيمة بالمستشفيات منها 3 حالات بقسم الانعاش

سجلت الجهة الصحية بالمنستير التصريح بتاريخ 24 ديسمبر الجاري بعشرة إصابات إضافية بفيروس كورونا المستجد وحالتي تعافي جديدة ليتطور مجموع الإصابات منذ مارس 2020 وإلى غاية 24 ديسمبر الجاري إلى 40 ألفا و263 إصابة، و39 ألفا و140 حالة تعافي وفق ما أعلنت عنه اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وارتفعت الحالات النشطة إلى 111 حالة نشطة مقابل 110 حالة نشطة بتاريخ 23 ديسمبر الجاري و97 حالة نشطة بتاريخ 22 ديسمبر الجاري.

وعرفت الجهة تطورا في الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمقيمة بالمؤسسات الصحية إلى 16 حالة بتاريخ 24 ديسمبر 2021 من بينها 3 حالات مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة مقابل 13 حالة بتاريخ 23 ديسمبر الجاري.

وحافظت الجهة على مجموع 1012 وفاة إذ أنّها لم تسجل التصريح بوفيات جديدة، وعلى تصنيفها كولاية ذات مستوى اختطار متوسط مع 14 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة وإلى حدّ 24 ديسمبر الجاري.

كما تسجل ست معتمديات من مجموع 13 معتمدية مستوى اختطار متوسط اذ تتراوح بها الإصابات بين 30 إصابة بمعتمدية الوردانين و13 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بقصيبة المديوني.

وتشهد سبع معتمديات مستوى اختطار ضعيف تتراوح بها الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بين 4 إصابات بمعتمدية المكنين و20 إصابة بمعتمدية بنبلة حسب ذات المصدر.