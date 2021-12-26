المنستير: إيقاف 73 شخصا مفتش عنهم خلال حملة أمنية موسعة

أسفرت حملة أمنية موسعة نظمتها منطقة الحرس الوطني بالمنستير، نهاية الأسبوع الجاري، عن إيقاف 73 شخصا صادرة بشأنهم بطاقات تفتيش، وإيقاف 16 وسيلة نقل مفتش عنها، وحجز 6 دراجات نارية، و12 رخصة سياقة معلقة الصلوحية علاوة على تحرير 60 محضرا عدليا وجبائيا، و60 مخالفة رادار مختلفة، و30 مخالفة مرورية ورقمية.

وألقت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بجمال وأعوان مركز الأمن الوطني بجمال الشمالية ومركز الأمن الوطني بجمال الجنوبية أمس السبت القبض على شخص على متن شاحنة محملة بكمية هامّة من المشروبات الكحولية التي كان بصدد بيعها خلسة وخارج مسالك التوزيع القانونية بإحدى المناطق الفلاحية، وقد تم حجز الشاحنة وسيارتين محملتين بالمشروبات الكحولية لاذ أصحابها بالفرار.

كما أسفرت عملية مداهمة فرقة الشرطة العدلية بالمنستير المدينة أمس السبت لمنزل بالمنطقة عن إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية وحجزت لديه كمية هامة من المشروبات الكحولية، علاوة على إيقاف شخص تعمدّ تحويل وجهة طفل.

وحجز أعوان الأمن الوطني بالبساتين ودورية الأمن السريع خلال مداهمة منزل آخر، نصف صفيحة من مادة القنب الهندي (الزطلة) وإيقاف الشخص المعروف بتجارة المخدرات، حسب مصدر أمني.