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المهدية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 9 مصابين

2021/12/26 غير مصنف

رصد الفريق الطبي المكلف بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، اليوم الأحد، 5 إصابات جديدة مع تعافي 9 مصابين، وفقا لنتائج التحاليل الطبية لـ108 عينات.

وتوزّعت الإصابات المرفوعة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 3 إصابات بمنطقة الشابة وإصابتين بالدائرة الصحية بالمهدية.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25933 إصابة، من بينها 25084 حالة شفاء و781 حالة وفاة و68 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 1551 شخصا، اليوم الأحد، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 1152 شخصا انتفعوا بالجرعة الثانية و246 بالجرعة الثانية و152 بالجرعة الثالثة، فيما تلقّى مواطن واحد تطعيما باعتباره يستعدّ للسفر.

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