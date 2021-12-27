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هبوب رياح قويّة الليلة قرب السواحل وبالجنوب

2021/12/27 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتسم طقس الليلة بهبوب رّياح قويّة من المنتظر، بحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوّي، أن تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم في الساعة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.
وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري في ما يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب الى شديد الاضطراب ببقيّة المجالات البحرية.
ومن المتوقع، أيضا، نزول بعض الأمطار الضعيفة والمحلية بأقصى الشمال وتكون الأجواء، ببقيّة الجهات، مغيّمة جزئيا. وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 13 و17 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.

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