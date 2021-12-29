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حجز قوالب حديدية لطباعة الدينار التونسي..

2021/12/29 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

ذكرت الديوانة التونسية، في بلاغ نشرته مساء اليوم الاربعاء، أن مكتبها للطرود البريدية بتونس، حجز قوالب حديدية لطباعة الدينار التونسي.
وأوضحت الديوانة في بلاغها، أن مصالحها بمكتب الطرود البريدية بتونس، اشتبهت صباح اليوم في طرد بريدي قادم من الخارج، تبيّن، بإخضاعه للتفتيش الدقيق، احتواءه على قالبين معدنيين لصهر وطباعة العملة النقدية من فئة الدينار التونسي.
وتم تحرير محضر في الغرض، وأذنت النيابة العمومية، إثر استشارتها، بإحالة الموضوع إلى المصالح الأمنية قصد مواصلة الأبحاث.

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