عماد الطرابلسي يرفض المثول أمام هيئة المحكمة #خبر_عاجل

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 في ملفي قضيتين متهم فيهما عماد الطرابلسي، والذي رفض مجددا المثول أمام هيئة المحكمة رغم جلبه من سجن ايقافه، حيث يمكث بالسجن منذ سنة 2011.

وقررت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية الأولى موعد لاحق استجابة لطلب محامي عماد الطرابلسي لاعداد وسائل الدفاع.

أما القضية الثانية فتقرر حجزها حجزها للتصريح بالحكم اثر الجلسة.

ويتمسك عماد الطرابلسي بعدم المثول أمام القضاء، باعتباره أمضى على اتفاق صلح مع الدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة تنفيذا لقانون العدالة الانتقالية وقدرت قيمة الصلح ب 235 مليون دينار، وراسل المقدم القانوني لعماد الطرابلسي الوزارات المعنية لحثها على تنفيذ الصلح الا أنها لم تستجب لطلباته ، حسب المقدم القانوني لعماد الطرابلسي، السيد عصام السمعلي في توضيح لموزاييك.