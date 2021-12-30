عاجل: تطورات جديدة في قضيّة الكوكايين .. وفنّان آخر في قفص الاتهام

شهد الملف المتعلق بشبكة تعاطي وترويج الكوكايين والمتعهد بها من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، والموقوف على ذمتها فنان معروف وفنانة وابن لاعب دولي سابق مشهور في كرة القدم تطورات هامّة.

وحسب تطورات الأبحاث، فقد أذنت مساء أمس الجهات القضائية المتعهدة بالملف، بالاحتفاظ بشخصين آخرين، من بينهما وكيل شركة وصاحب ضيعة بقمرت كان محل تفتيش وتمّ إيقافه أمس.

كما صدرت بطاقة جلب قضائية في حق فنان مشهور مع إصدار قرار بتحجير السفر عليه في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية التي عرفت تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية