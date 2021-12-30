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اعوان الديوانة بالمكتب الحدودي بالذهيبة تحبط محاولة تهريب 49429 قرص مخدر

2021/12/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت مصالح الديوانة الديوانة بالمكتب الحدودي بالذهيبة من إحباط محاولة تهريب 49429 قرص يشتبه في كونها أقراص مخدرة من نوع الإكستازي.
وتم ضبط الاقراص المخدرة، وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للديوانة، الخميس، مخفية داخل سيارة تحمل ترقيم أجنبي عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب الوطني، بعد اشتباه أعوان الديوانة في السيارة وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور داخل مخابئ مهيأة على 25 كيسا تحتوي على هذه الأقراص المشبوهة.
وتم تحرير محضر حجز في الغرض، وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات،بعد استشارة النيابة العمومية

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