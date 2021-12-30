تقلص نسبي مرتقب في فاعلية الرياح بداية من الليلة

تتوقع مصالح الرصد الجوّي تقلص نسبي في فاعليّة الرّياح بداية من الليلة لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 50 كلم في الساعة قرب السواحل الشرقية للبلاد.

. واشارت إلى تواصل فاعلية النشرات التحذيرية في ما يتعلّق بالملاحة والصيد البحري وكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب

صحو متواصل وأجواء مغيمة جزئيا باغلب الجهات وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 12 و16 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية..