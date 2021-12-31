دراسة:جرعة جونسون آند جونسون المعزّزة للمناعة تقلل خطر دخول مصابي “أوميكرون” الى المستشفى

خلصت دراسة أعدتها شركة “جونسون آند جونسون” وشملت كوادر الصحة في جنوب إفريقيا إلى أن الجرعة المعززة من لقاحها أحادي الجرعة، تقلل من خطر دخول المستشفى على مصابي متحور “أوميكرون”.

وقالت “جونسون آند جونسون” حسب نتائج أولية لدراسة شملت 69 ألف عامل بالصحة في جنوب إفريقيا، إن “الجرعة الثانية فعالة بنسبة 85 بالمائة في منع خطر اللجوء إلى المستشفيات بالنسبة لمرضى كوفيد خلال شهري نوفمبر وديسمبر”.

وأعلنت “جونسون آند جونسون” نتائج أولية لبعض الفحوص بمختبرات أمريكية أشارت إلى أن لقاحها قد يدرس لتقديمه كجرعة لقاح تعزيزية لمن حصلوا على جرعتين من لقاح “فايزر”.