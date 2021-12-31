طالبان يُقرصنان بطاقات إلكترونية وبريدية ويسحبان أكثر من 50 ألف دينار..وهذه التفاصيل..

تمكن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية ليلة أمس من القاء القبض على طالبين أصيلي المنستير وذلك اثر تورطهما في قرصنة بطاقات بنكية وبريدية لمتضررين جلهم طلبة، وسحب أموال من تلك الحسابات واستغلالها في مسابقات الرهان الرياضي الالكترونية مما مكنهما من جني مبالغ مالية فاقت 50 ألف دينار.

و كان منطلق الأبحاث اثر شكاية تقدمت بها فتاة مفادها قرصنة بطاقتها البريدية وسحب أموال من حسابها البريدي فاقت 1000 دينار. وبمباشرة الأبحاث تم حصر الشبهة في طالب أصيل المنستير تم ضبطه ليلة أمس بحي النصر من ولاية أريانة رفقة طالب اخر، حيث اعترف المظنون فيه الرئيسي بأنه تولى تصميم صفحات الكترونية وهمية مشابهة لصفحات اسناد منح وقروض جامعية، ليلج اليها الطلبة الراغبون في تلك الخدمات، ويضمنون بها بياناتهم الشخصية ومن بينها بيانات حساباتهم البريدية، ليتولى المظنون فيه قرصنتها وسحب أموال من تلك الحسابات البريدية وفق موزاييك.

وأضاف المظنون فيه انه يتولى لاحقا تحويلها الى حسابات الكترونية تابعة لمسابقات الرهان الرياضي الالكتروني صحبة شريكه الذي تم ضبطه معه، مضيفا بأنهما غنما أموالا فاقت 50 ألف دينار. وأفادت الأبحاث المجراة أن اعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية تمكنوا من حجز حاسوبين بمنزل المظنون فيه الرئيسي ومبلغ مالي ودراجة نارية اقتناها من تلك الأموال التي استولى عليها من حسابات النتضررين.