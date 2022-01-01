تحسّن عجز الميزانية بنسبة 16 بالمائة خلال الأشهر 10 الأولى من سنة 2021

سجّل عجز الميزانيّة خلال الأشهر 10 الأولى من سنة 2021 تحسّنا بنسبة 16 بالمائة لتبلغ قيمته 4،5 مليار دينار، وفق وثيقة تنفيذ الميزانية، التّي تمّ نشرها من قبل وزيرة المالية.

ويعود هذا التحسّن إلى تطوّر موارد الميزانيّة بنسبة 9 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 24 مليار دينار إلى 26،1 مليار دينار خلال الفترة أكتوبر 2020 / أكتوبر 2021 بفضل تحسّن العائدات الجبائيّة بنسبة 13 بالمائة -24،6 مليار دينار.

كما زادت أعباء الميزانيّة، خلال الفترة ذاتها، لكن بنسق أقل أهميّة -6،6 بالمائة-.

لتصل قيمتها إلى 30،6 مليار دينار

ويفسر زيادة قيمة أعباء الميزانيّة بتطوّر كتلة الاجور بنسبة 5 بالمائة -16،6 مليار دينار – والتدخل بنسبة 12 بالمائة -6،4 مليار دينار-

وأبرزت وثيقة وزارة الماليّة، أيضا، تطوّرا على مستوى موارد الخزينة بنسبة 10 بالمائة أي حوالي 14 مليار دينار، التّي تمثّل منها قيمة الاقتراض 88 بالمائة .

وبلغ مستوى الاقتراض الخارجي 6،7 مليار دينار في حين قدّر الاقتراض الداخلي بقيمة 5،5 مليار دينار .

وفي ما يتعلّق بأعباء الخزينة فهو يشمل، خاصّة، تسديد أصل الدين -8،1 مليار دينار- وتمويل العجز -4،4 مليار دينار- فضلا عن القروض وتقدم صاف للخزينة -1،3 مليار دينار.