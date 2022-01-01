تطعيم 23 ألفا و796 شخصا باللقاح المضاد للكورونا يوم 31 ديسمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم السبت ، أنه تم تطعيم 23 ألفا و796 شخصا باللقاح المضاد للكورونا خلال يوم 31 ديسمبر، 16 ألفا و 910 منهم تلقووا الجرعة الأولى و 4846 منهم تم تطعيمهم بالجرعة الثالثة.

ولفتت الوزارة، في بلاغ لها، الى أن عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح الى حدود يوم 31 ديسمبر 2021، بلغ 5 ملايين و 921 ألفا و997 شخصا ، 4 ملايين و383 ألفا و152 منهم تلقووا الجرعة الثانية، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للجرعات 12 مليونا و156 ألفا و566 جرعة.

وبلغ عدد المسجلين بمنظومة “ايفاكس” إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2021 ،7 ملايين و690 ألفا و 817 مسجلا ، وفق البلاغ ذاته .

وجددت الوزارة دعوتها إلى كافة المواطنين والمواطنات للتسجيل بمنصة “ايفاكس”.