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استقرار العوامل الجوية هذه الليلة والحرارة تتراوح عامة بين 10 و14 درجة

2022/01/01 أخبار, المصدر, متفرقات

يتواصل استقرار العوامل الجوية هذه الليلة ويكون الطقس قليل السحب بأغلب المناطق مع درجات حرارة تتراوح عامة بين 10 و 14 درجة وتكون في حدود 8 درجات بالمرتفعات الغربية .

واشارت بيانات المعهد للرصد الجوي ان الرياح ستهب غربية ضعيفة فمعتدلة وتكون قوية نسبيا قرب السواحل في حين ستكون درجات الحرارة الدنيا صباح غد الاحد على مستوى ولاية بنزرت في حدود 11 درجة والقصوى 16 درجة مع ظهور سحب عابرة.

وتسجل ولاية سيدي بوزيد درجات حرارة قصوى في حدود 20 درجة مع سحب عابرة في حين تتكاثف السحب احيانا بمنطقة برج الخضراء في اقصى جنوب البلاد وتكون درجات الحرارة الدنيا في حدود 8 درجات والقصوى عند 20 درجة .

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