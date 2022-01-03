عاجل: عميد المحامين يكذب زوجة البحيري..وهذا ما كشفه..

كذب عميد المحامين ابراهيم بودربالة رواية زوجة نور الدين البحيري وهيئة الدفاع عنه بخصوص انه تم الرفض في البداية عن الافصاح عن الجهة التي اوقفت زوجها وانه تم اخذه لزيارته مغمض العينين حتى لا يتعرف على مقر الاقامة الجبرية.

وكشف بودربالة ان وزير الداخلية توفيق شرف الدين هو من بادر بالاتصال به لاعلامه بقرار الإقامة الجبرية المتخذ في حق زميله البحيري عكس ما صرحت به زوجته أن وزير الداخلية رفض الرد على مكالمات العميد…

️

ووصف عميد المحامين ما لمحت له هيئة الدفاع عن البحيري بانه تم اغماض عيني العميد في الطريق بالكذب و الافتراء مشيرا الى انه تم نقله بكل احترام وأنه لا يعرف المنطقة جيدا وهذا امر طبيعي.

وأكد بودربالة في تصريح اذاعي انه تم التعامل معه من الطرف القيادات الامنية في كنف الاحترام لشخصه و لمهنة المحاماة حسب تعبيره…

بخصوص مكان تواجد البحيري أكد أنه مكان تتوفر فيه كل ظروف الإقامة الطيبة وفق تعبيره.