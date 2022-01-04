القصرين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 26 شخصا خلال الأسبوعين الأخيرين

ارتفع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في ولاية القصرين خلال الأسبوعين الفارطين الى 36 شخصا بعد أن كان في حدود مصاب واحد خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المنقضي، وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة منصف المحمدي.

وأوضح المحمدي في تصريح ل(وات) أن نسبة التحاليل الايجابية بالجهة خلال ال14 يوما الاخيرة بلغت 4 فاصل 7 بالمائة ما رفع من إجمالي الاصابات منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الثلاثاء إلى 31 الفا و585 اصابة فيما إستقر اجمالي الوفيات في حدود 1042 وفاة حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة منذ 21 ديسمبر الفارط الى اليوم.

واضاف إن نسبة الخطورة لا تزال “ضعيفة” في الوقت الحالي، في ظل عدم تسجيل وفيات وفي ظل خلو كافة المستشفيات المحلية الستة بالجهة من المصابين بالوباء باستثناء مرضين إثنين يقيمان حاليا بالمستشفى الجهوي بالقصرين وحالتهما “مستقرة”.