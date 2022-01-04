أحدهم مُوظف بالداخلية: تفاصيل إيقاف 4 أشخاص من أجل تحويل وجهة شخص واحتجازه

أفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي باسمها، علي عبد المولى، بأنه تم الاحتفاظ بـ4 أشخاص بينهم موظف بوزارة الداخلية من أجل تحويل وجهة شخص واحتجازه.

وأوضح عبد المولى أنه تم إيقاف سيارة على مستوى الطريق السيارة الحمامات مساكن على متنها 4 أشخاص وقد أكد أحد الراكبين وهو أصيل مدينة شربان من مواليد 1982 تعرضه للاختطاف من طرف مرافقيه بالسيارة واحتجازه في منزل بجهة صيادة.

وبين في تصريح لشمس اف ام أن المعني أكد أنه تعرض للتهديد باستعمال مسدس وكلب شرس واحتجازه بمنزل في صيادة على ملك صهر الموظف بوزارة الداخلية وأنه تم إرغامه على إمضاء وثيقة اعتراف بدين قيمته 231 ألف دينار ببلدية المكنين التي تم فتحها يوم السبت بتدخل الأمني.

وذكر مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي باسمها، أن الشخص المعني يُمارس نشاط التهريب بين مدينتي بن قردان وشربان أين تعرّف على الموظف بالداخلية المعروف في مجال تحويل العملة.

وتابع عبد المولى أن الإشكال أنه تم الاتفاق مع الأمني لتسليم مبلغ قيمته 231 ألف دينار لشخص في بنقردان ويسلم مبلغ قيمته 70 ألف يورو لشخص يقيم في فرنسا وهو ما تم فعلا لكن الشخص الموجود في فرنسا اكتشف أن المبلغ الذي تسلمه مزيف.

وأوضح عبد المولى أن الأمني وهو ابن عم الشخص الموجود في فرنسا بمعية مرافقيه قاموا باختطاف الشاب واحتجازه في منزل وتهديده وإرغامه على إمضاء وثيقة اعتراف بدين.

واشار إلى أن الأشخاص الأربعة تم إيقافهم عندوما كانوا في طريقهم إلى تونس العاصمة لتسلم مبلغ مالي والاحتفاظ بهم.

هذا وشدد على أنه تم حجز الكلب الشرس الذي كانوا يستعملونه في عملية التهديد والمسدس الذي تبين أنه بلاستيكي.