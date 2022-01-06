نحو حلّ اشكاليات النفايات بصفاقس

انعقدت ظهر الأربعاء 05 جانفي 2022 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة عمل بإشراف السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية والسيدة ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل السيد محمد علي البوغديري الأمين المساعد المسؤول عن القطاع الخاص وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سامي السليني وممثلي عدد من الهياكل الإدارية الفنية التابعة لوزارة البيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية خصصت للنظر في وضعية عمال قطاع التصرف في النفايات الصلبة والسائلة واتفقت الأطراف على :

استكمال استئناف العمل لبقية العمال قبل نهاية شهر جانفي 2022 بالنسبة لقطاع النفايات السائلة وصرف منحة اجتماعية استثنائية لفائدة العملة وذلك بمبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية. كما تعهدت الشركة بالنظر في إمكانية إسناد منحة أخرى لفائدة هؤلاء العمال بالنسبة لقطاع النفايات السائلة واستكمال التفاوض بخصوص مراجعة الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة بمشاركة جميع الأطراف المعنية وذلك انطلاقا من المشروع المعد من الطرفين (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في أجل أقصاه نهاية شهر مارس 2022 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية واعتبار توقف النشاط بالمصب المراقب بالقنة (عقارب) ومراكز التحويل التابعة له بولاية صفاقس منذ يوم 28 سبتمبر 2021 من قبيل القوة القاهرة وعلى هذا الأساس سوف يتم خلاص المشغل للمصاريف المنصوص عليها بالصفقة لسداد أجور العملة.