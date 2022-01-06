سامسونج تطرح هاتفها الذكي “جالكسي S21 FE” .. وهذه مواصفاته

طرحت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم هاتفها S21 FE 5G ضمن سلسلة جالكسي S21 الذي ينتمي إلى فئة الأجهزة الذكية القادرة على توفير مجموعة مختارة من خصائص جالكسي S21 المميزة المفضلة بين الكثير من المستخدمين، بفضل وجود حزمة شاملة لتمكين الأشخاص من استكشاف أنفسهم والتعبير عنها. ويأتي الهاتف مزوداً بالكثير من الجوانب التي يبحث عنها المستخدمون في أجهزة جالكسي S21، بما في ذلك التصميم اللافت والأداء القوي والكاميرا الاحترافية، ومنظومة الاتصال السلس.

وقال تي إم روه رئيس “وحدة أعمال إم إكس” (Mobile eXperience) في سامسونج للإلكترونيات: “إننا في سامسونج نركز على تقديم أحدث ابتكارات الأجهزة المحمولة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. لقد سجلنا استجابة مذهلة لتشكيلة هواتفنا جالكسي S20 FE وجالكسي S21، وكان ذلك دافعاً لنا لتطبيق نفس النهج مع S21 FE 5G، وذلك عن طريق إضافة الخصائص المتميزة التي تهم عشاق جالكسي الأوفياء، حتى نتمكن في نهاية المطاف من تقديم هاتف ذكي يلبي أكثر احتياجاتهم أهمية”.

المزيد من الطرق للتعبير عن الذات

يعتبر جهاز S21 FE 5G امتداداً لإرث جالكسي S21 من حيث التصميم المميز والفريد. ويبدأ ذلك من الإطار واضح المعالم والاستثنائي والمفضل لدى المعجبين، لاسيما وأنه يتكامل بسلاسة مع غلاف كاميرا الجهاز، على نحو يضمن مظهراً أنيقاً ومتناغماً. وتوفر سامسونج للمستهلكين المزيد من الطرق للتعبير عن أنفسهم، من خلال أربعة خيارات من الألوان الجديدة والعصرية، وهي الزيتوني واللافندر والأبيض والجرافيتي، وتأتي جميعها بظلال ضبابية أنيقة. ويتميز الجهاز بهيكل أنيق ونحيف بسمك 7.9 ميليمتر، مع يعني حمله بسهولة داخل الجيب ليواكب أي أسلوب حياة في أثناء التنقل.

قوة مناسبة يحتاجها المستخدمون

ويعتبر مستخدمو سامسونج أن الطاقة والشاشة أمرين ضروريين لمواكبة متطلبات عالم اليوم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ولهذا السبب يأتي الجهاز مزوداً بأحدث معالج فائق السرعة للتطبيقات من جالكسي، وهو المعالج القوي ذاته المستخدم في سلسلة S21. وسيشعر اللاعبون والمشاهدون بالانبهار عند اكتشافهم جودة الصورة والرسومات فائقة الوضوح وعالية الجودة في هذا الجهاز، يضاف إلى ذلك معدل استجابة اللمس الجديد بواقع 240 هيرتز، ما يساعد على الارتقاء بجميع ألعابهم المفضلة، والوصول بها إلى آفاق جديدة، بفضل قدرات الاستجابة السريعة. وستبدو هذه الألعاب سلسة للغاية بفضل معدل التحديث الذي يوفره الجهاز الجديد والبالغ 120 هريتز، ليوفر معه أعلى دقة على الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X).

وتمثل البطاريات طويلة الأمد أيضاً أولوية قصوى لمستخدمي جالكسي الذين يحتاجون إلى تشغيل أجهزتهم في أثناء التنقل، لذلك تم تجهيز هذا الهاتف ببطارية تدوم طوال اليوم، وصممت لأغراض العمل وللاستخدام المنزلي، وفي أي مكان بينهما. وتم تعزيز بطارية الجهاز القوية بقدرات شحن فائقة السرعة تصل إلى 25 واط حتى تتمكن من شحن البطارية لمستوى يزيد على 50% في 30 دقيقة فقط، لتتيح معها الاستمتاع بأدائه الرائع وبسرعة عالية من دون انقطاع.

الصور المفضلة

تشتهر أجهزة جالكسي S21 بالكاميرا الرائدة على مستوى الصناعة، وتم تجهيز S21 FE 5G بنفس الإعدادات الاحترافية المستخدمة، لالتقاط صور تكون غاية في الإشراق والوضوح ليتميز على منافسيه عالمياً. ويمكن لهواة التصوير الفوتوغرافي والمحترفين على حد سواء تحرير المحتوى ونشره ومشاركته بسهولة، مع وجود الإعدادات المحسّنة للاستخدامات الليلية مقارنة بجهاز S20 FE. ويمكن للمستخدمين الآن تحسين اللقطات في الإضاءة المنخفضة عند الخروج مع الأصدقاء في الليل، والتقاط صور فائقة الوضوح في البيئات المعتمة. وعندما تود مشاركة اللقطة مع الجميع، يوفر لك هذا الجهاز أفضل تجربة لصور السيلفي من سامسونج حتى الآن. ويمكنك استخدام الكاميرا الأمامية المتقدمة بدقة 32 ميجابكسل فيه لالتقاط صورة ذاتية عالية الجودة لجميع أصدقائك. وبعدها يمكنك الاعتماد على إمكانات الذكاء الااصطناعي لبناء الوجوه (AI Face Restoration) لتظهر الصور في أفضل حالاتها. وإضافة إلى ذلك، ونظراً لوجود خاصية التسجيل المزدوج، يمكنك البقاء في صدارة الأحداث، عن طريق البدء بالتسجيل، والتطوير من كلتا العدستين في نفس الوقت.

تجربة محمولة آمنة وخاصة

بفضل توظيف واجهة المستخدم من نوع One UI 4 التي تمتاز بسهولة الاستخدام من سامسونج، يمكنك تصميم تجربة مثالية مع هاتفك المحمول، والاستمتاع بتجربة مناسبة بشكل فريد لاحتياجاتك، كما تسمح لك بالتعبير عن هويتك بشكل آمن. ويأتي الجهاز ثرياً بخيارات التخصيص الأعمق، وعناصر التحكم الأقوى بالخصوصية. واعتماداً على الإمكانات الموسعة، يمكن إعادة تصميم الشاشات الرئيسية والرموز والإشعارات والخلفيات والكثير غيرها. وعلى سبيل المثال، توجد مجموعة من الأدوات المصغّرة المعاد تصميمها وترقيتها لتقديم خيارات تخصيص عميقة. وتعتقد سامسونج أن التجربة المصممة وفق احتياجات العميل يمكنها تجاوز الشكل والمظهر. ولضمان راحة البال، صمم الجهاز الجديد بلوحة معلومات جديدة توفر عناصر التحكم في الأمان والخصوصية في مكان واحد، لتكون تجربة One UI 4 على جهاز جالكسي S21 FE 5G سلسة وآمنة في نفس الوقت.

الطرح الرسمي

اعتباراً من 11 يناير 2022، سيكون جهاز جالكسي S21 FE 5G متاحاً على نطاق واسع عبر الموقع Samsung.com وشركات الاتصالات وتجار التجزئة عبر الإنترنت. ويختلف التوافر حسب السوق.

للمزيد من المعلومات حول جالاكسي S21 FE 5G، يرجى زيارة www.samsung.com/galaxy-s21-fe-5g أو samsungmobilepress.com.