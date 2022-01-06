أمطار متفرقة ورعدية الليلة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل نزول الأمطار المتفرقة والرعدية الليلة بالشمال وتشمل محليا الوسط والجنوب الشرقي.

واضاف المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اصدرها، مساء الخميس، ان الامطار الرعدية ستكون احيانا غزيرة ببعض معتمديات ولايات بنزرت وباجة وجندوبة وقابس ومدنين.

وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 7 و11 درجة وتكون في حدود 5 بالمرتفعات الغربية.

وحذر المعهد من شدة الرياح التي تتطلب اليقظة قرب السواحل وأثناء مرور السحب الرعدية حيث تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س، مبينا ان النشرات التحذيرية تبقى سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري باعتبار ان البحر سيكون شديد الاضطراب.