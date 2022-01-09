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عاجل: التوجه نحو اقرار حظر الجولان..

2022/01/09 الأولى, المصدر, مجتمع

اكدت عضو اللجنة العلمية جليلة بن خليل ان اللجنة اقترحت إثر اجتماعها المنعقد اليوم اقرار حظر الجولان للحد من انتشار متحور فيروس كورونا اوميكرون.

واشارت بن خليل في تصريح للوطنية الاولى الى ان حظر الجولان من التاسعة او العاشرة ليلا سيساهم في الحد من انتشار العدوى مشيرة الى ان اللجنة سترفع مقترحاتها للحكومة وهي التي ستقرر.

وبينت ان اللجنة اقترحت ايضا التكثيف من حملات التقصي في المعابر الحدودية وتكثيف حملات التلقيح وحملات المراقبة لجوازات التلقيح بالمؤسسات الخاصة والعمومية.

كما اوصت ايضا بمنع التجمعات لمدة ثلاث اسابيع.

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