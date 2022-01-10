سليانة: رصد 8 إصابات بفيروس “كورونا” في مؤسستين تربويتين بالجهة

رصدت المصالح الصحية بولاية سليانة، اليوم الإثنين، 8 إصابات بفيروس “كورونا”، في مؤسستين تربويتين الأولى بمعتمدية الكريب والثانية بمدينة سليانة.

وأوضح مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، حسن المناعي، في تصريح لـ(وات)، أنه تم تسجيل 3 إصابات في أحد الأقسام بمعهد الباجي المسعودي بالكريب، حيث تقرر غلقه لمدة 10 أيام بداية من اليوم، وذلك بالتنسيق مع مصالح التربية والسلط الجهوية.

وأضاف أن ولاية سليانة سجلت أمس الأحد 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بينها 11 إصابة بالكريب من مجموع 108 تحاليل منجزة أي بنسبة 18،5 بالمائة، مشدّدا على ضرورة إلتزام المصابين بالحجر الصحي الإجباري و تقيّد بقية المواطنين بالبروتوكول الصحي والإقبال على التلاقيح.

من جهته، أكد المدير المساعد للتقييم والجودة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة، منير الميساوي، تسجيل 3 حالات إيجابية بأحد أقسام السنة أولى ثانوي بمعهد الباجي المسعودي بمعتمدية الكريب، و5 حالات أخرى بقسم الباكالوريا إقتصاد بمعهد إبن خلدون بمدينة سليانة ما استدعى إقرار غلق القسمين حسب البروتوكول الصحي المعمول به لمدة 10 أيام.

من جانبه، كشف كاهية مدير الصحة الوقائية،عبد الملك برينيس، لـ”وات”، أن عدد المطعمين بالجرعة الأولى من التلقيح بلغ، منذ إنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح إلى غاية أمس الأحد، بكامل ولاية سليانة، 128 ألف و989 شخصا، فيما تلقى 103 آلاف و485 شخصا الجرعة الثانية.

وبخصوص نسبة الإقبال على الحملة الوطنية للحصبة، كشف برينيس أن نسبة الإقبال لا تزال ضعيفة حيث تم تطعيم 71 شخصا فقط، وفق تأكيده.

يذكر أن المصالح الصحية بمعتمدية الكريب رصدت يوم الجمعة المنقضي، 13 إصابة بفيروس “كورونا”، موزّعة على 3 مؤسسات تربوية بنفس المعتمدية وتقرر أول أمس السبت غلق أحد الأقسام بالمدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة من معتمدية الكريب.