محمد صلاح يقول إنه “لا يطلب أشياء مجنونة” في محادثات العقد الجديد مع ليفربول

قال محمد صلاح مهاجم ليفربول إن طلباته بشأن عقده ليست “مجنونة” وإن مستقبله في أنفيلد ليس في يده مع استمرار المحادثات مع اللاعب المصري الدولي بشأن توقيع عقد جديد.

ويمتد عقد صلاح، هداف البطولة الانقليزية هذا الموسم برصيد 16 هدفا، مع ليفربول حتى جوان 2023.

وأكد صلاح مجددا أنه يرغب في البقاء في ليفربول لكنه أضاف أنه لم يتلق بعد عرضا مناسبا يعكس إسهاماته مع النادي منذ انضمامه قادما من روما في 2017 وقيادته الفريق للفوز برابطة أبطال أوروبا والبطولة الإنقليزية لكرة القدم.

وقال صلاح في مقابلة مع مجلة جي.كيو نشرت يوم الثلاثاء “أريد أن أبقى، لكن هذا ليس في يدي. الأمر في يد النادي. يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة. عندما تطلب شيئا ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطائك هذا الشيء، (يجب عليهم أن يفعلوا ذلك) لأنهم يقدرون ما فعلته للنادي”.

وأضاف “أنا في عامي الخامس هنا الآن. أعرف النادي جيدا. أحب الجماهير والجماهير تحبني. لكن مع الإدارة، تم إبلاغهم بالموقف. الأمر في أيديهم”.

وصلاح موجود حاليا في كأس الأمم الأفريقية حيث تلعب مصر ضد نيجيريا في افتتاح مبارياتها بالمجموعة الرابعة في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنقليزية يوم الخميس ثم يواجه برنتفورد في البريميرليغ يوم الأحد.