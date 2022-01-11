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محمد عبو: “ملف بيع الجنسيّات يعتبر فارغا ومثيرا للضحك.. وقيس سعيّد يغالط الشعب”

2022/01/11 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اتهم الوزير السابق والسياسي محمد عبو رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمغالطة الشعب والتحيل عليه، منتقدا بشدة تعاطيه مع الملفات والقضايا المطروحة.

ودعا عبو رئيس الدولة إلى ترك ملف القضاء للمجلس الأعلى للقضاء والإعتناء بالملفات الحقيقية وملفات الفساد المتعلقة بالأحزاب السياسية كالنهضة وقلب تونس ونداء تونس وملفات تبييض الأموال وحل قضايا ممتلكات القضاة والسياسيين وملف تبييض الأموال في علاقة بعدة قنوات تلفزية.

واعتبر عبّو في تصريح لشمس أف أم أن ملف بيع الجنسيات والتدليس، ملفا فارغا وملفا يثير ضحك عدة محامين في تونس.

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