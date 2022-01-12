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فتح باب الترشح للحصول على المساعدات الاجتماعيّة لفائدة هذه الفئة من الطلبة

2022/01/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن انه يتعين على الطلبة بمؤسسات التعليم العالي العمومية والمنتمين الى العائلات محدودة الدخل تقديم ترشحاتهم للحصول على مساعدات اجتماعية للسنة الجامعية 2021-2022 وذلك من 10 الى 15 جانفي الجاري.

ولفت الديوان، في بلاغ له أول أمس الاثنين، انه لا يمكن للطلبة المتحصلين على منحة جامعية او منحة ادماج (باكالوريا 2021) او قرض خلال السنة الجامعية 2021-2022 الترشح للحصول على المساعدات الاجتماعية.

ويتعين على الطلبة الممنوحين سابقا ارفاق مطلب الترشح بنسخة من شهادة الترسيم 2021-2022 ونسخة من بطاقة الاعداد للسنة الفارطة مع كتابة عبارة ممنوح سابقا على الظرف بالخارج على ان ترسل جميع الملفات على البريد مضمون الوصول الى العنوان المضمن بالمطلب.

واشار الديوان الى ان المساعدات ترصد في حدود الاعتمادات المرصودة

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