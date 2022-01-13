وزارة النقل تقرر جملة من الإجراءات المتعلقة بحظر الجولان والوضع الصحي بالبلاد

قررت وزارة النقل واللوجستيك، الإقتصار خلال مدة حظر الجولان -المفروض من الساعة عاشرة ليلا وحتّى الخامسة صباحا للأسبوعين القادمين وابتداء من، الخميس- في النقل الحضري بجميع مكوناته المنتظم، الحافلات والمترو والقطارات، وغير المنتظم على الطرقات، سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي والنقل الريفي واللواج والنقل بين المدن على الأسلاك النشيطة وأعوان الصحة و بعض الحالات القصوى والضرورية.

,وأفادت في بلاغ، أصدرته مساء أمس، الأربعاء 12 جانفي 2022، تواصل إسداء خدمات النقل عبر مختلف المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية بنسق عادي ويُستثنى من تطبيق حظر الجولان أصحاب الأعمال الليليّة، الذين تستوجب طبيعة نشاطهم مواصلة العمل ليلا مع الحرص على تقديم ما يُثبت ضرورة ممارستهم لعملهم خلال فترة حظر الجولان، كما يستثنى المسافرون المغادرون أو القادمون شريطة الإستظهار بتذكرة السفر وجواز السفر عند الذهاب أو العودة.

وأكدت الوزارة، السماح لأصحاب عربات نقل البضائع التنقل خلال فترة حظر التجول شريطة استظهار السائق بترخيص أو إذن بمأمورية من صاحب المؤسسة أو الناقل، حرصا على تسهيل عمليات نقل البضائع خاصة منها الحيوية والمنتوجات المرتبطة بعمليات التصدير والتوريد، مع وجوب الامتثال لتعليمات الوحدات الأمنيّة، وذلك حرصا على معاضدة الجهود الوطنيّة لمكافحة تفشي الفيروس.

ودعت وزارة النقل منظوريها إلى تفعيل جميع البروتوكولات الصحية والتقيد الصارم بها في مختلف مقرات مؤسساتها ومنشآتها ومرافقها وتشديد المراقبة في تطبيقها خاصة على مستوى المعابر الحدودية برا وبحرا وجوا.

وأشارت إلى أنها تعول على وعي المواطنين بضرورة احترام الإجراءات الصحية مع تجنب التنقّل خلال فترة حظر الجولان المحدّدة إلا للضرورة القصوى أولأسباب صحية مستعجلة.

كما دعت كافة مستعملي وسائل النقل إلى وجوب الإمتثال لتعليمات الوحدات الأمنية حرصا على معاضدة الجهود الوطنية لمكافحة تفشي جائحة كوفيد-19.

وذكرت في البلاغ ذاته، بأهم الإجراءات الوقائية مثل تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على كافة المعابرالحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية.

وكذلك، إجبارية استعمال الكمامات لكل الحرفاء والأعوان المكلفين بالاستقبال والسائق، مع احترام الطرق الصحية لارتدائها وإزالتها والتخلص منها.

ونبهت إلأى ضرورة الحفاظ على مسافة التباعد أثناء الصعود إلى وسائل النقل وتجنب تقاطع الحرفاء أثناء الجلوس بالمقاعد إلى جانب الالتزام بنسبة 50 بالمائة من طاقة استيعاب وسيلة النقل ولا يسمح بتجاوز هذه النسبة إلا عند احتساب عدد الأطفال سنهم دون 12 سنة على حدود 70 بالمائة من طاقة استيعاب وسيلة النقل.

كما تضمنت الإجراءات الوقائية المذكورة، التطهير الكلي والمنتظم لوسيلة النقل قبل وبعد كل خدمة وتهوئة وسيلة النقل قبل وبعد كل عملية النقل علاوة على الصيانة المتكررة والمنتظمة لأنظمة التهوئة والتكييف لوسائل..

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات، تأتي على إثر قرارات المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 والمتعلّقة بالوضع الصحي بتونس والتي تضمنت منع الجولان من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداء من يوم الخميس 13 جانفي 2022، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد و ذلك بولايات تونس – بن عروس – اريانة – منوبة – بنزرت- نابل – سوسة- المنستير- المهدية – صفاقس- قابس- مدنين – توزر – قبل.