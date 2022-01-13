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كأس أمم افريقيا: تردد القنوات الناقلة لمباراة السنغال وغينيا..خبر_عاجل

2022/01/13 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

يواجه منتخب السنغال نظيره منتخب غينيا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2022، يوم الجمعة 14 جانفي على الساعة الثانية بعد للظهر بتوقيت تونس وذلك في ملعب كويكونج بالكاميرون.

وستكون المباراة منقولة قناتي باقة ماكس المدفوعة مقدمًا beIN SPORTS MAX HD 1, 2 وتردداتها كالتالي..

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات:

التردد: 12604
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات:

التردد: 11585
الاستقطاب: عامودي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات:

التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات:

التردد: 11623
الاستقطاب: عامودي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2

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