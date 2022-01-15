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تحويل ظرفي لحركة المرورعلى مستوى الطريق الجهوية رقم 33 بحلق الوادي ابتداء من الغد الاحد

2022/01/15 أخبار, المصدر, متفرقات

اعلنت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، السبت، عن تحويل ظرفي لحركة المرور على مستوى الطريق الجهوية رقم 33 (شارع الحبيب بورقيبة بحلق الوادي)، وذلك ابتداء من يوم الاحد 16 جانفي 2022

واوضحت الوزارة في بلاغ لها ان هذا التحويل، الذي سيشمل الانهج المتفرعة وحسب مراحل الانجاز، ياتي في اطار انطلاق اشغال تصريف مياه الامطار بين مفترق الكراكة ومفترق طريق معرض الكرم على مستوى الطريق المذكورة

ودعت، في ذات البلاغ، مستعملي هذه الطريق الى توخي الحذر مع التخفيض في السرعة واحترام الاشارات والعلامات المركزة للغرض

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