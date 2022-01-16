كاس الامم الافريقية (تونس – موريتانيا) – وهبي الخزري يفوز بجائزة رجل المباراة

تحصل المهاجم وهبي الخزري على جائزة رجل المباراة في المواجهة التي جمعت المنتخب التونسي بنظيره الموريتاني التي اقيمت يوم الاحد بمدينة ليمبي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الاول لكاس افريقيا للامم لكرة القدم المقامة حاليا بالكاميرون.

وساهم مهاجم سانت ايتيان الفرنسي بقسط وافر في الفوز العريض الذي حققه المنتخب التونسي برباعية نظيفة بعد ان سجل هدفين في الدقيقتين 9 و64 الى جانب مساهمته في صناعة الهدف الرابع بتمريرة حاسمة لسيف الدين الجزيري في الدقيقة 66. وترك وهبي الخزري مكانه في اواخر المباراة الى زميله يوسف المساكني.

وكان وهبي الخزري اهدر خلال المباراة الاولى امام المنتخب المالي يوم الثلاثاء الماضي ركلة جزاء في الدقيقة 77 تسببت في خسارة المنتخب التونسي بهدف دون رد.