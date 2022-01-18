ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في 2021

فاز اللاعب البولوني روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، ليلة أمس، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في عام 2021.

وتوج ليفاندوفسكي، الفائز بالجائزة في 2020 أيضا، بلقب البوندسليغا مع بايرن الموسم الماضي وكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد عندما أحرز هدفه 41 في الجولة الأخيرة ليتفوق على رقم الراحل غيرد مولر والذي صمد منذ 1972.

كما كسر اللاعب البولوني البالغ عمره 33 عاما الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في البطولة الألمانية برصيد 43 هدفا متفوقا بهدف واحد على رقم مولر.

وأحرز ليفاندوفسكي 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن وبولونيا في 2021.